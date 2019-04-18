В Омске волонтеры нашли мертвым без вести пропавшего башкирского рабочего

Мужчина должен был приехать в Омск из Башкирии в прошлом году, однако до места назначения он так и не добрался. Родственники в социальных сетях пытались найти мужчину. По их словам, родной город он покинул 15 декабря 2018 года. Последний раз он связался с родными через два дня и сообщил, что до города осталось около 100 км.