В Омске волонтеры нашли мертвым без вести пропавшего башкирского рабочего

Posted 18 апреля 2019, 11:59
Published 18 апреля 2019, 11:59
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Мужчина должен был приехать в Омск из Башкирии в прошлом году, однако до места назначения он так и не добрался. Родственники в социальных сетях пытались найти мужчину. По их словам, родной город он покинул 15 декабря 2018 года. Последний раз он связался с родными через два дня и сообщил, что до города осталось около 100 км.
Сегодня, 18 апреля, стало известно, что мужчину нашли мертвым. Почему мужчина не добрался до места работы, остается неизвестным.