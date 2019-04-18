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Posted 18 апреля 2019, 11:59

Published 18 апреля 2019, 11:59

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

В Омске волонтеры нашли мертвым без вести пропавшего башкирского рабочего

В Омске волонтеры нашли мертвым без вести пропавшего башкирского рабочего

18 апреля 2019, 11:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» объявил об окончании поисков жителя Башкирии, который отправился в Омск на работу.

Мужчина должен был приехать в Омск из Башкирии в прошлом году, однако до места назначения он так и не добрался. Родственники в социальных сетях пытались найти мужчину. По их словам, родной город он покинул 15 декабря 2018 года. Последний раз он связался с родными через два дня и сообщил, что до города осталось около 100 км.

Сегодня, 18 апреля, стало известно, что мужчину нашли мертвым. Почему мужчина не добрался до места работы, остается неизвестным.

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