Из-за гололеда число аварий выросло втрое. Как оформить ДТП без инспекторов

Если все условия выполняются, но бланка с собой нет, то придется вызывать автоинспекторов или аварийных комиссаров. Последние, кстати, могут составить и европротокол, правда, услуга будет платной. Как поясняют в пресс-службе регионального УГИБДД, автоинспекторы в случае незначительных ДТП фактически ничем помочь не могут: их вызывают обычно «по старинке», в силу привычки. Однако все вопросы по материальному ущербу все равно нужно будет решать в страховой компании.