Из-за гололеда число аварий выросло втрое. Как оформить ДТП без инспекторов

Posted 18 апреля 2019, 05:56
Published 18 апреля 2019, 05:56
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Вчера, 17 апреля, в регионе зафиксировали 117 дорожных происшествий: семь с пострадавшими (были ранены 8 человек) и еще 110 с материальным ущербом. Для сравнения, днем ранее произошло 35 аварий: три с пострадавшими и 32 с материальным ущербом. При этом сегодня утром в городе насчитали 12 ДТП, что не сильно выше обычных показателей.
Подавляющее большинство легких аварий, в которых нанесен лишь незначительный урон автомобилям, можно оформить в упрощенном порядке — по европротоколу, не дожидаясь приезда автоинспекторов и не создавая длительных помех на дорогах. Город55 напоминает, как это сделать.
Европротокол официально называется «Извещение о ДТП» и действует в России с 2015 года. К нему прибегают в нескольких случаях:
Если все эти условия соблюдаются, то автовладельцы могут заполнить европротокол и покинуть место аварии. Бланк «Извещения о ДТП» обычно выдается при оформлении страховки, его рекомендуют распечатать и возить с собой в бардачке. Далее делом будет заниматься страховая компания.
Доставить европротокол в страховую компанию нужно в течение 5 рабочих дней, иначе его могут не принять.
Если все условия выполняются, но бланка с собой нет, то придется вызывать автоинспекторов или аварийных комиссаров. Последние, кстати, могут составить и европротокол, правда, услуга будет платной. Как поясняют в пресс-службе регионального УГИБДД, автоинспекторы в случае незначительных ДТП фактически ничем помочь не могут: их вызывают обычно «по старинке», в силу привычки. Однако все вопросы по материальному ущербу все равно нужно будет решать в страховой компании.
Если хоть одно из вышеуказанных условий не соблюдается, необходимо вызывать инспекторов ГИБДД.