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Posted 18 апреля 2019, 05:56

Published 18 апреля 2019, 05:56

Modified 19 августа, 20:56

Updated 19 августа, 20:56

Из-за гололеда число аварий выросло втрое. Как оформить ДТП без инспекторов

Из-за гололеда число аварий выросло втрое. Как оформить ДТП без инспекторов

18 апреля 2019, 05:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вчерашний снегопад привел к настоящему коллапсу на дорогах. Летняя резина не справлялась с гололедом, машины скользили и попадали в ДТП, которые еще более замедляли движение. Вечером Омск встал в 10-балльных пробках. Как сообщили Городу55 в региональной Госавтоинспекции, число аварий за сутки выросло втрое.

Вчера, 17 апреля, в регионе зафиксировали 117 дорожных происшествий: семь с пострадавшими (были ранены 8 человек) и еще 110 с материальным ущербом. Для сравнения, днем ранее произошло 35 аварий: три с пострадавшими и 32 с материальным ущербом. При этом сегодня утром в городе насчитали 12 ДТП, что не сильно выше обычных показателей.

Подавляющее большинство легких аварий, в которых нанесен лишь незначительный урон автомобилям, можно оформить в упрощенном порядке — по европротоколу, не дожидаясь приезда автоинспекторов и не создавая длительных помех на дорогах. Город55 напоминает, как это сделать.

Европротокол официально называется «Извещение о ДТП» и действует в России с 2015 года. К нему прибегают в нескольких случаях:

  • нет пострадавших;
  • в ДТП участвовало всего 2 автомобиля;
  • нет разногласий об обстоятельствах ДТП и повреждениях;
  • ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО, оба водителя «вписаны» в полис страхования;
  • предполагаемые повреждения укладываются в сумму, не превышающую 100 тысяч рублей.

Если все эти условия соблюдаются, то автовладельцы могут заполнить европротокол и покинуть место аварии. Бланк «Извещения о ДТП» обычно выдается при оформлении страховки, его рекомендуют распечатать и возить с собой в бардачке. Далее делом будет заниматься страховая компания.

Доставить европротокол в страховую компанию нужно в течение 5 рабочих дней, иначе его могут не принять.

Если все условия выполняются, но бланка с собой нет, то придется вызывать автоинспекторов или аварийных комиссаров. Последние, кстати, могут составить и европротокол, правда, услуга будет платной. Как поясняют в пресс-службе регионального УГИБДД, автоинспекторы в случае незначительных ДТП фактически ничем помочь не могут: их вызывают обычно «по старинке», в силу привычки. Однако все вопросы по материальному ущербу все равно нужно будет решать в страховой компании.

Если хоть одно из вышеуказанных условий не соблюдается, необходимо вызывать инспекторов ГИБДД.

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