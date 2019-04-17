Житель Омской области, избивший жену до комы, проведет в тюрьме 4,5 года

Posted 17 апреля 2019, 12:22
Published 17 апреля 2019, 12:22
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Согласно документам суда, 7 августа прошлого года мужчина во дворе своего дома избил свою жену. Он нанес ей не менее пяти ударов по голове, от которых женщина упала на землю. После этого горожанин не остановился и шесть раз ударил ее кулаками и еще четыре — ногой по голове, шее, а также по рукам и ногам. Суд расценил вред здоровью, нанесенный подсудимым, как тяжкий «по признаку опасности для жизни в момент причинения».
После содеянного мужчина ушел из дома, а вернувшись через какое-то время, обнаружил, что дома нет ни супруги, ни их детей. Позже от участкового полиции он узнал, что женщину увезли в больницу, где она впала в кому после проведенной операции. В себя женщина пришла только спустя пять дней.
Затраты на лечение составили почти 130 тыс. рублей, с возмещением которых мужчина полностью согласился.
Горожанина осудили по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В пресс-службе суда отмечают, что горожанин на момент совершения преступления находился под следствием по делу за совершение аналогичного преступления. В совокупности за оба преступления житель Калачинска проведет в колонии общего режима 4 года и 6 месяцев.
При вынесении приговора суд учел, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, явился с повинной и помогал следствию. Кроме этого, у него на иждивении имеются малолетние дети, а также мужчина всячески пытался загладить причиненный супруге вред. Отягчающих обстоятельств суд в поведении мужчины не нашел.
Отмечается, что приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами.