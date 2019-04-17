Житель Омской области, избивший жену до комы, проведет в тюрьме 4,5 года

Согласно документам суда, 7 августа прошлого года мужчина во дворе своего дома избил свою жену. Он нанес ей не менее пяти ударов по голове, от которых женщина упала на землю. После этого горожанин не остановился и шесть раз ударил ее кулаками и еще четыре — ногой по голове, шее, а также по рукам и ногам. Суд расценил вред здоровью, нанесенный подсудимым, как тяжкий «по признаку опасности для жизни в момент причинения».