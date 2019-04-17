Завод омского депутата Кипервара опечатали судебные приставы

Posted 17 апреля 2019, 05:12
Published 17 апреля 2019, 05:12
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Приостановка работы завода, принадлежащего депутату Законодательного собрания Омской области Андрею Кипервару и являющегося главным поставщиком рельсовой продукции для ОАО «РЖД», связана с результатами внеплановой проверки Сибирского управления Ростехнадзора, выявившей на предприятии 19 нарушений обязательных требований промышленной безопасности.
Таким образом, на 85 суток судебными приставами опечатаны 12 щитов управления плавильных печей в зданиях литейных цехов по производству свинца, алюминия и цинка.