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Posted 17 апреля 2019, 05:12

Published 17 апреля 2019, 05:12

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Завод омского депутата Кипервара опечатали судебные приставы

Завод омского депутата Кипервара опечатали судебные приставы

17 апреля 2019, 05:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске судебные приставы по решению Кировского районного суда приостановили работу Западно-Сибирского металлургического комбината, опломбировав щиты управления плавильных печей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.

Приостановка работы завода, принадлежащего депутату Законодательного собрания Омской области Андрею Кипервару и являющегося главным поставщиком рельсовой продукции для ОАО «РЖД», связана с результатами внеплановой проверки Сибирского управления Ростехнадзора, выявившей на предприятии 19 нарушений обязательных требований промышленной безопасности.

Таким образом, на 85 суток судебными приставами опечатаны 12 щитов управления плавильных печей в зданиях литейных цехов по производству свинца, алюминия и цинка.

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