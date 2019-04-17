Завод омского депутата Кипервара опечатали судебные приставы

В Омске судебные приставы по решению Кировского районного суда приостановили работу Западно-Сибирского металлургического комбината, опломбировав щиты управления плавильных печей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.

Приостановка работы завода, принадлежащего депутату Законодательного собрания Омской области Андрею Кипервару и являющегося главным поставщиком рельсовой продукции для ОАО «РЖД», связана с результатами внеплановой проверки Сибирского управления Ростехнадзора, выявившей на предприятии 19 нарушений обязательных требований промышленной безопасности. Таким образом, на 85 суток судебными приставами опечатаны 12 щитов управления плавильных печей в зданиях литейных цехов по производству свинца, алюминия и цинка.