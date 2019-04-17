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Posted 17 апреля 2019, 02:30

Published 17 апреля 2019, 02:30

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

В Омске поймали грабителя, угрожавшего охранникам ножом и гранатой

В Омске поймали грабителя, угрожавшего охранникам ножом и гранатой

17 апреля 2019, 02:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске группа быстрого реагирования «СТБ-Охрана» задержала подозреваемого в краже дорогого алкоголя из магазина алкогольной продукции, расположенного на улице Мира. Мужчина оказывал активное сопротивление, угрожая охранникам гранатой и ножом, сообщили в компании.

Вызов экипажу «СТБ-Охрана» поступил 13 апреля в 20:40. Прибывшим на место специалистам охраны рассказали, что в алкомаркет зашел неизвестный мужчина, после чего, угрожая ножом, похитил бутылку дорогого напитка и скрылся с места преступления.

С помощью полученных примет грабителя удалось задержать недалеко от магазина. Однако мужчина сдался не сразу, угрожая охранникам ножом и гранатой.

Как выяснилось после задержания, омич блефовал — у злоумышленника при себе не было боеприпаса, а нож он выбросил ранее. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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