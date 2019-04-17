В Омске поймали грабителя, угрожавшего охранникам ножом и гранатой

Posted 17 апреля 2019, 02:30
Published 17 апреля 2019, 02:30
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Вызов экипажу «СТБ-Охрана» поступил 13 апреля в 20:40. Прибывшим на место специалистам охраны рассказали, что в алкомаркет зашел неизвестный мужчина, после чего, угрожая ножом, похитил бутылку дорогого напитка и скрылся с места преступления.
С помощью полученных примет грабителя удалось задержать недалеко от магазина. Однако мужчина сдался не сразу, угрожая охранникам ножом и гранатой.
Как выяснилось после задержания, омич блефовал — у злоумышленника при себе не было боеприпаса, а нож он выбросил ранее. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.