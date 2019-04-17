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Posted 17 апреля 2019, 00:23

Published 17 апреля 2019, 00:23

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Промпроизводство в Омской области увеличило свои объемы на 1.7%

Промпроизводство в Омской области увеличило свои объемы на 1.7%

17 апреля 2019, 00:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За первые три месяца 2019 года промышленное производство в Омской области увеличилось. По подсчетам специалистов Омскстата, данный показатель вырос на 1.7% по сравнению с прошлогодним уровнем первого квартала.

Рост промышленного производства произошел за счет увеличения объемов выпуска продукции в таких сферах, как производство готовых металлических изделий (85.5%), машин и оборудования (10.1%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования (18%).

Статистики отметили также увеличение производства нефтепродуктов на 1.1%, продуктов питания — на 2.3%, и на 14.4% выросли объемы производства компьютеров, электронных и оптических изделий.

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