Промпроизводство в Омской области увеличило свои объемы на 1.7%

Posted 17 апреля 2019, 00:23
Published 17 апреля 2019, 00:23
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Рост промышленного производства произошел за счет увеличения объемов выпуска продукции в таких сферах, как производство готовых металлических изделий (85.5%), машин и оборудования (10.1%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования (18%).
Статистики отметили также увеличение производства нефтепродуктов на 1.1%, продуктов питания — на 2.3%, и на 14.4% выросли объемы производства компьютеров, электронных и оптических изделий.