Полиция ищет очевидцев массовых нападений «офников» на жителей Омска

Posted 17 апреля 2019, 12:51
Published 17 апреля 2019, 12:51
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
В отдел полиции № 5 поступило заявление от 77-летнего пенсионера, которого банда несовершеннолетних подростков закидала камнями. У мужчины диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадины конечностей, не причинившие серьезный вред здоровью.
Помимо пенсионера, в полицию обратились еще четверо жителей Ленинского округа, дети которых также пострадали от рук агрессивных школьников.
На данный момент полиция ищет свидетелей произошедшего, чтобы провести полноценную доследственную проверку. О событиях, произошедших 14 апреля в районе домов №№ 11 и 17 по ул. Гашека, а также в гаражно-строительном кооперативе «Мотор-53», свидетелей просят обязательно сообщить в полицию.