Полиция ищет очевидцев массовых нападений «офников» на жителей Омска

На данный момент полиция ищет свидетелей произошедшего, чтобы провести полноценную доследственную проверку. О событиях, произошедших 14 апреля в районе домов №№ 11 и 17 по ул. Гашека, а также в гаражно-строительном кооперативе «Мотор-53», свидетелей просят обязательно сообщить в полицию.