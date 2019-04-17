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Posted 17 апреля 2019, 12:51

Published 17 апреля 2019, 12:51

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Полиция ищет очевидцев массовых нападений «офников» на жителей Омска

Полиция ищет очевидцев массовых нападений «офников» на жителей Омска

17 апреля 2019, 12:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В пресс-службе омской полиции сообщили, что 14 апреля с заявлением о причинении телесных повреждений в полицию обратились несколько жителей города.

В отдел полиции № 5 поступило заявление от 77-летнего пенсионера, которого банда несовершеннолетних подростков закидала камнями. У мужчины диагностировали ушибы мягких тканей головы и ссадины конечностей, не причинившие серьезный вред здоровью.

Помимо пенсионера, в полицию обратились еще четверо жителей Ленинского округа, дети которых также пострадали от рук агрессивных школьников.

На данный момент полиция ищет свидетелей произошедшего, чтобы провести полноценную доследственную проверку. О событиях, произошедших 14 апреля в районе домов №№ 11 и 17 по ул. Гашека, а также в гаражно-строительном кооперативе «Мотор-53», свидетелей просят обязательно сообщить в полицию.

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