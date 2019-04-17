На родительский день к кладбищам Омска запустят 13 спецмаршрутов

Posted 17 апреля 2019, 11:54
Published 17 апреля 2019, 11:54
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Всего в преддверии Радоницы и в день поминовения усопших к кладбищам будут ездить 155 автобусов. В рейсы они выйдут 4 и 5 мая с 8 до 19 часов, 7 мая к кладбищам можно добраться с 8 до 20 часов.
Список из 13 маршрутов, по которым будут ездить автобусы, огласили в департаменте транспорта администрации Омска. Добраться на общественном транспорте в эти дни можно к 11 городским кладбищам.
Отмечается, что на спецмаршрутах также будут действовать проездные билеты, льготы и тарифы, применимые на городских муниципальных маршрутах.
В указанные дни на территории кладбища будут дежурить медики и полиция. Также для удобства граждан у кладбищ оборудуют биотуалеты и организуют продажу ритуальных принадлежностей.