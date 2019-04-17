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Posted 17 апреля 2019, 11:54

Published 17 апреля 2019, 11:54

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

На родительский день к кладбищам Омска запустят 13 спецмаршрутов

На родительский день к кладбищам Омска запустят 13 спецмаршрутов

17 апреля 2019, 11:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мэрии Омска сообщили, что 4, 5 и 7 мая к городским кладбищам будут организованы автобусные маршруты.

Всего в преддверии Радоницы и в день поминовения усопших к кладбищам будут ездить 155 автобусов. В рейсы они выйдут 4 и 5 мая с 8 до 19 часов, 7 мая к кладбищам можно добраться с 8 до 20 часов.

Список из 13 маршрутов, по которым будут ездить автобусы, огласили в департаменте транспорта администрации Омска. Добраться на общественном транспорте в эти дни можно к 11 городским кладбищам.

  • площадь Ленина (разворот на ул. Бударина) — Ново-Кировское кладбище;
  • площадь Ленина (разворот на ул. Бударина) — Западное кладбище;
  • поселок Солнечный — Ново-Кировское кладбище;
  • поселок Солнечный — Западное кладбище;
  • ПО «Иртыш» — Ново-Южное кладбище;
  • ДК «Железнодорожник» — Ново-Южное кладбище (по Сибирскому проспекту);
  • ПО имени Баранова — Юго-Восточное кладбище;
  • улица Гашека — Юго-Восточное кладбище;
  • ДК им. Малунцева — Северо-Восточное кладбище;
  • Дом Туриста (разворот на ул. Бударина) — Северо-Восточное кладбище;
  • ул. 21-я Амурская — Северо-Восточное кладбище;
  • улица Лобкова — Ново-Южное кладбище;
  • улица Лобкова — кладбище в микрорайоне «Черемуховское».

Отмечается, что на спецмаршрутах также будут действовать проездные билеты, льготы и тарифы, применимые на городских муниципальных маршрутах.

В указанные дни на территории кладбища будут дежурить медики и полиция. Также для удобства граждан у кладбищ оборудуют биотуалеты и организуют продажу ритуальных принадлежностей.

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