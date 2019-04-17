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Posted 17 апреля 2019, 04:47

Published 17 апреля 2019, 04:47

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Мэрия Омска отказала 90-летнему ветерану ВОВ в жилье

Мэрия Омска отказала 90-летнему ветерану ВОВ в жилье

17 апреля 2019, 04:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Центральный районный суд обязал Администрацию города Омска поставить на учет в качестве нуждающегося в жилье 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которому ранее в этом отказали, сообщили в прокуратуре Омской области.

Как показала проверка прокуратуры, до 2013 года ветеран проживал в Республике Казахстан в частном доме с печным отоплением и без центрального водоснабжения, однако в связи с преклонным возрастом и потребностью постоянного постороннего ухода переехал в Омск к детям.

Тем не менее факт продажи ветераном дома и неистечение 5-летнего срока с момента сделки стали основанием для отказа в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении со стороны Администрации города Омска. Мэрия не стала учитывать обстоятельства, которые подтолкнули ветерана к смене места жительства и продаже дома.

Прокуратура через суд добилась восстановления жилищных прав пенсионера, благодаря чему ветерана поставили на учет и выдали жилищный сертификат на предоставление субсидии в целях приобретения жилого помещения.

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