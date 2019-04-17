Мэрия Омска отказала 90-летнему ветерану ВОВ в жилье

Posted 17 апреля 2019, 04:47
Published 17 апреля 2019, 04:47
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Как показала проверка прокуратуры, до 2013 года ветеран проживал в Республике Казахстан в частном доме с печным отоплением и без центрального водоснабжения, однако в связи с преклонным возрастом и потребностью постоянного постороннего ухода переехал в Омск к детям.
Тем не менее факт продажи ветераном дома и неистечение 5-летнего срока с момента сделки стали основанием для отказа в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении со стороны Администрации города Омска. Мэрия не стала учитывать обстоятельства, которые подтолкнули ветерана к смене места жительства и продаже дома.
Прокуратура через суд добилась восстановления жилищных прав пенсионера, благодаря чему ветерана поставили на учет и выдали жилищный сертификат на предоставление субсидии в целях приобретения жилого помещения.