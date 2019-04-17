Мэрия Омска отказала 90-летнему ветерану ВОВ в жилье

Тем не менее факт продажи ветераном дома и неистечение 5-летнего срока с момента сделки стали основанием для отказа в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении со стороны Администрации города Омска. Мэрия не стала учитывать обстоятельства, которые подтолкнули ветерана к смене места жительства и продаже дома.