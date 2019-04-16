Жителя Омской области вывезли в лес в багажнике авто ради 1 400 рублей

Posted 16 апреля 2019, 13:55
Published 16 апреля 2019, 13:55
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
На место, где, по словам потерпевшего, произошло преступление, прибыли полицейские. Им заявитель рассказал, что вечером возвращался домой, и в это время к нему подошел незнакомец. Он потребовал у мужчины вернуть долг их общему знакомому, передав деньги через него.
Сельчанин отказал незнакомцу, после чего тот ударил его, закрыл в багажнике своего автомобиля ВАЗ-21015 и вывез в соседнее село Солнцевка. Там он силой забрал у мужчины деньги и уехал.
Полицейские поговорили со знакомыми сельчанина и выяснили, что к преступлению может быть причастен 19-летний житель поселка Боровое. Оперативникам он признался в грабеже и пояснил, что о долге случайно узнал при разговоре приятелей, после чего решил присвоить деньги себе.
В пресс-службе УМВД России пояснили, что следователь ОМВД России по Исилькульскому району возбудил уголовное дело по статье «Грабеж». Данные проверки о незаконном лишении свободы передали в СУ СКР по Омской области для вынесения процессуального решения.