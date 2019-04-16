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Posted 16 апреля 2019, 13:55

Published 16 апреля 2019, 13:55

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Жителя Омской области вывезли в лес в багажнике авто ради 1 400 рублей

Жителя Омской области вывезли в лес в багажнике авто ради 1 400 рублей

16 апреля 2019, 13:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омской полиции рассказали, что накануне в дежурную часть ОМВД России по Исилькульскому району по телефону обратился житель деревни Водяное и рассказал, что неизвестный силой похитил у него 1 400 рублей.

На место, где, по словам потерпевшего, произошло преступление, прибыли полицейские. Им заявитель рассказал, что вечером возвращался домой, и в это время к нему подошел незнакомец. Он потребовал у мужчины вернуть долг их общему знакомому, передав деньги через него.

Сельчанин отказал незнакомцу, после чего тот ударил его, закрыл в багажнике своего автомобиля ВАЗ-21015 и вывез в соседнее село Солнцевка. Там он силой забрал у мужчины деньги и уехал.

Полицейские поговорили со знакомыми сельчанина и выяснили, что к преступлению может быть причастен 19-летний житель поселка Боровое. Оперативникам он признался в грабеже и пояснил, что о долге случайно узнал при разговоре приятелей, после чего решил присвоить деньги себе.

В пресс-службе УМВД России пояснили, что следователь ОМВД России по Исилькульскому району возбудил уголовное дело по статье «Грабеж». Данные проверки о незаконном лишении свободы передали в СУ СКР по Омской области для вынесения процессуального решения.

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