Жителя Омской области вывезли в лес в багажнике авто ради 1 400 рублей

На место, где, по словам потерпевшего, произошло преступление, прибыли полицейские. Им заявитель рассказал, что вечером возвращался домой, и в это время к нему подошел незнакомец. Он потребовал у мужчины вернуть долг их общему знакомому, передав деньги через него.