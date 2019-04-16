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В Омской области начались лесные пожары

В Омской области начались лесные пожары

16 апреля 2019, 12:59
Фото: 55.mchs.gov.ru
Накануне в Омской области управление лесного хозяйства зарегистрировало первые возгорания в лесных массивах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Два лесных пожара в Омской области произошли на общей площади 16,2 га. Это примерно 17 стандартных футбольных полей. Причиной возгораний часто становится «человеческий фактор». В период пожароопасного сезона проводится ряд мероприятий, предполагающих ограничение посещения лесов и природных парков, а также запрет на разведение костров.

Омичам напомнили, что достаточно лишь одной искры, чтобы начался пожар. А если возгорание все-таки произошло, необходимо звонить на единый федеральный номер лесной охраны 8-800-100-94-00.

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