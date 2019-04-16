В Омской области начались лесные пожары

Два лесных пожара в Омской области произошли на общей площади 16,2 га. Это примерно 17 стандартных футбольных полей. Причиной возгораний часто становится «человеческий фактор». В период пожароопасного сезона проводится ряд мероприятий, предполагающих ограничение посещения лесов и природных парков, а также запрет на разведение костров.