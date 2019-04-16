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В Омске возбудили уголовное дело из-за смерти пассажирки маршрутки

В Омске возбудили уголовное дело из-за смерти пассажирки маршрутки

16 апреля 2019, 12:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Следственное управление УМВД России по Омской области возбудило уголовное дело по факту смерти 20-летней пассажирки маршрутного автобуса № 276, попавшей в ДТП с большегрузным автомобилем марки Nissan Diesel, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, авария произошла накануне, 15 апреля, на улице Заозерной. В момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 пассажиров, девять из которых в итоге попали в больницу. Троих омичей после осмотра врачи отпустили домой, пятеро человек были госпитализированы и одна девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой скончалась.

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