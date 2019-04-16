В Омске возбудили уголовное дело из-за смерти пассажирки маршрутки

Напомним, авария произошла накануне, 15 апреля, на улице Заозерной. В момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 пассажиров, девять из которых в итоге попали в больницу. Троих омичей после осмотра врачи отпустили домой, пятеро человек были госпитализированы и одна девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой скончалась.