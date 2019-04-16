В Омске возбудили уголовное дело из-за смерти пассажирки маршрутки

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, авария произошла накануне, 15 апреля, на улице Заозерной. В момент ДТП в салоне маршрутки находились 20 пассажиров, девять из которых в итоге попали в больницу. Троих омичей после осмотра врачи отпустили домой, пятеро человек были госпитализированы и одна девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой скончалась.