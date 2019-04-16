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В Омске учредили премию за лучшую мужскую роль в память о Михаиле Ульянове

В Омске учредили премию за лучшую мужскую роль в память о Михаиле Ульянове

16 апреля 2019, 08:41
Фото: pixabay.com
Накануне, 15 апреля, губернатор Омской области Александр Бурков подписал указ № 54 «Об учреждении ежегодной премии Губернатора Омской области за лучшую мужскую театральную роль».

Согласно документу, данная награда призвана увековечить память известного советского и российского актера, режиссера театра и кино, театрального деятеля, народного артиста СССР Михаила Ульянова, родившегося в Омской области. Положение о премии поручено разработать министерству культуры региона.

Теперь в Омске будут вручать сразу две премии за лучшую мужскую театральную работу года: одну имени народного артиста СССР А.И. Щеголева, вторую — Губернатора Омской области.

Стоит отметить, что за лучшую женскую роль ежегодно также вручаются две премии. Первая — премия регионального правительства имени Любови Полищук, вторая — премия имени народной артистки РСФСР Татьяны Ожиговой.

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