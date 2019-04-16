В Омске учредили премию за лучшую мужскую роль в память о Михаиле Ульянове

Согласно документу, данная награда призвана увековечить память известного советского и российского актера, режиссера театра и кино, театрального деятеля, народного артиста СССР Михаила Ульянова, родившегося в Омской области. Положение о премии поручено разработать министерству культуры региона.
Теперь в Омске будут вручать сразу две премии за лучшую мужскую театральную работу года: одну имени народного артиста СССР А.И. Щеголева, вторую — Губернатора Омской области.
Стоит отметить, что за лучшую женскую роль ежегодно также вручаются две премии. Первая — премия регионального правительства имени Любови Полищук, вторая — премия имени народной артистки РСФСР Татьяны Ожиговой.