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Posted 16 апреля 2019, 11:19

Published 16 апреля 2019, 11:19

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

В Омске ищут девушку, потратившую деньги инвалида на книги и сувениры

В Омске ищут девушку, потратившую деньги инвалида на книги и сувениры

16 апреля 2019, 11:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В соцсетях омичка ищет девушку, которая расплатилась за покупки в книжном магазине найденной на улице картой.

Женщина попросила откликнуться девушку в паблике «ЧП Омск». По словам омички, карту потерял ее отец, однако нашедший вместо того, чтобы обратиться в банк или попытаться связаться с владельцем, несколько раз ею воспользовался.

«Папа рассказал, что потерял карту «Сбербанка» и ее нашли, но вместо того, чтобы вернуть, ею начали активно пользоваться. За один день потратили около 5 000. Папа инвалид 2-й группы, для него это серьезные деньги», — подчеркнула омичка.

Женщина обратилась за выпиской в банк и выяснила, что нашедший карту покупал книги в магазинах на проспекте Карла Маркса, 29, а также потратил деньги с карты на сувениры в ТЦ «Омский». В этих магазинах удалось выяснить, что картой воспользовалась юная омичка с темным рюкзаком, на котором были разные значки.

О происшествии в полицию семья пока не заявила, чтобы «не портить жизнь человеку». Однако омичи в комментариях посоветовали все-таки обратиться за помощью в правоохранительные органы.

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