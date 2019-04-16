В Омске ищут девушку, потратившую деньги инвалида на книги и сувениры

Женщина обратилась за выпиской в банк и выяснила, что нашедший карту покупал книги в магазинах на проспекте Карла Маркса, 29, а также потратил деньги с карты на сувениры в ТЦ «Омский». В этих магазинах удалось выяснить, что картой воспользовалась юная омичка с темным рюкзаком, на котором были разные значки.