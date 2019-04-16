Роспотребнадзор намерен закрыть 7 сайтов по продаже сигарет и закиси азота

Управление Роспотребнадзора по Омской области подготовило иски с требованием закрыть доступ к трем сайтам по продаже сигарет и четырем сайтам — по продаже «веселящего газа», сообщили в пресс-службе ведомства.

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Перечисленные Роспотребнадзором сайты нарушают закон о запрете дистанционной продажи табачной продукции и закиси азота. Планируется, что административные дела будет рассматривать Куйбышевский районный суд города Омска.