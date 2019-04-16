Роспотребнадзор намерен закрыть 7 сайтов по продаже сигарет и закиси азота
16 апреля 2019, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Управление Роспотребнадзора по Омской области подготовило иски с требованием закрыть доступ к трем сайтам по продаже сигарет и четырем сайтам — по продаже «веселящего газа», сообщили в пресс-службе ведомства.
Перечисленные Роспотребнадзором сайты нарушают закон о запрете дистанционной продажи табачной продукции и закиси азота. Планируется, что административные дела будет рассматривать Куйбышевский районный суд города Омска.