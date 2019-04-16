РЭК подняла «АвтоСиле-55» тариф на перевозки до 25.7 рубля за поездку

Согласно постановлению Омского областного суда, теперь РЭК будет платить перевозчику 25.7 рубля за одну поездку. По данным издания, «АвтоСила-55», на основании расходов на топливо, ремонт и амортизацию, определила разумным тариф в 35.38 рубля за поездку.