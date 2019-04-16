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Posted 16 апреля 2019, 13:31

Published 16 апреля 2019, 13:31

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

РЭК подняла «АвтоСиле-55» тариф на перевозки до 25.7 рубля за поездку

РЭК подняла «АвтоСиле-55» тариф на перевозки до 25.7 рубля за поездку

16 апреля 2019, 13:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омская региональная энергетическая компания пересмотрела тарифы для перевозки пассажиров, сообщает «СуперОмск».

Согласно постановлению Омского областного суда, теперь РЭК будет платить перевозчику 25.7 рубля за одну поездку. По данным издания, «АвтоСила-55», на основании расходов на топливо, ремонт и амортизацию, определила разумным тариф в 35.38 рубля за поездку.

Отмечается, что суд согласился с расчетами РЭК на расходы на спецодежду и оборудование, однако часть требований, к примеру, замена шин, признана слишком заниженной.

Повышение тарифов не повлияет на стоимость проезда на маршрутках № 20, № 40, № 22, № 26 и № 72, пишет издание.

Теперь же компания намерена взыскать с Минфина более 30 млн рублей недополученного дохода из-за заниженных тарифов.

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