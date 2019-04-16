После ДТП с маршруткой № 276 в Нефтяниках скончалась 20-летняя девушка

По данным регионального Минздрава, всего были госпитализированы четыре человека. Девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой скончалась через несколько часов. Еще две пациентки сейчас в удовлетворительном состоянии — у одной перелом ребра, у другой легкая черепно-мозговая травма. В ГДКБ № 3 находится подросток с переломом бедра, ему потребуется операция.