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После ДТП с маршруткой № 276 в Нефтяниках скончалась 20-летняя девушка

После ДТП с маршруткой № 276 в Нефтяниках скончалась 20-летняя девушка

16 апреля 2019, 10:34
Фото: пресс-служба омской Госавтоинспекции
Сегодня, 16 апреля, в больнице скончалась 20-летняя жертва ДТП, произошедшего накануне в Нефтяниках, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Авария с участием пассажирской маршрутки случилась на улице Заозерной в 14:40. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Дизель» столкнулся с маршруткой № 276 «пос. Степной – пос. Николаевка» в районе дома № 4 по улице 14-й Заозерной.

В этот момент в салоне пассажирского микроавтобуса находилось 20 пассажиров. В результате аварии в больницу попали девять человек. Пять человек — 17- и 16-летние подростки, а также 72-летняя пенсионерка, 21-летняя и 18-летняя девушки госпитализированы. Три пассажира после осмотра отпущены.

По данным регионального Минздрава, всего были госпитализированы четыре человека. Девушка с тяжелой черепно-мозговой травмой скончалась через несколько часов. Еще две пациентки сейчас в удовлетворительном состоянии — у одной перелом ребра, у другой легкая черепно-мозговая травма. В ГДКБ № 3 находится подросток с переломом бедра, ему потребуется операция.

По данному факту проводится проверка.

#Новости#ДТП#Страх и ненависть#Происшествия
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