Омская школа избежит ответа за травлю ученика, несмотря на позицию Минобра

Posted 16 апреля 2019, 11:01
Published 16 апреля 2019, 11:01
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
«Установлено, что действий, направленных на урегулирование конфликтной ситуации между педагогическим работником и несовершеннолетним, не предпринималось. Учреждением осуществлена эскалация конфликтной ситуации, ее усиление, обострившее противоборство сторон, не были реализованы полномочия по осуществлению контроля в целях разрешения конфликтной ситуации, созданию комфортного микроклимата», — говорится в официальном ответе за подписью первого вице-губернатора Валерия Бойко.
Также проверяющие признали, что были нарушены права ученика и причинен вред его здоровью — то есть в больницу он попал именно из-за школьного конфликта. В отношении гимназии составили протокол о нарушении прав учащихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП) и направили в мировой суд.
Однако мировой судья ранее уже прекратил административное дело в связи с истечением срока давности. Таким образом, школа не понесет никакой ответственности, несмотря на позицию министерства.
Как рассказала Городу55 Наталья Граф, о таком исходе ходатайствовала гимназия. Руководство учреждения не согласно с оценкой Минобра, однако предпочло «затушить» дело, сославшись на срок давности. Вариант мирового соглашения с матерью мальчика тоже был отвергнут.
«Я прошу вернуть мне расходы на лечение, 4 тысячи, так как эксперты Минобра признали вину гимназии, заключить мировое соглашение и забыть об этом конфликте. Но гимназия отказывается. Насколько я знаю, представители департамента образования просят общественников помочь им теперь в формировании позитивного образа 62-й гимназии, вместо того чтобы устранять нарушения. Они пытаются преподнести эту ситуацию как частный случай с неадекватной мамашкой», — говорит Граф.
Дело может получить продолжение в гражданском иске.
Напомним, история с травлей ребенка началась в декабре прошлого года после того, как один из учеников гимназии № 62 отказался убирать снег возле школы. Из-за этого возник конфликт с классным руководителем и директором, мальчик оказался в неврологическом стационаре.