Омская школа избежит ответа за травлю ученика, несмотря на позицию Минобра

«Я прошу вернуть мне расходы на лечение, 4 тысячи, так как эксперты Минобра признали вину гимназии, заключить мировое соглашение и забыть об этом конфликте. Но гимназия отказывается. Насколько я знаю, представители департамента образования просят общественников помочь им теперь в формировании позитивного образа 62-й гимназии, вместо того чтобы устранять нарушения. Они пытаются преподнести эту ситуацию как частный случай с неадекватной мамашкой», — говорит Граф.