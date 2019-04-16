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Posted 16 апреля 2019, 11:01

Published 16 апреля 2019, 11:01

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Омская школа избежит ответа за травлю ученика, несмотря на позицию Минобра

Омская школа избежит ответа за травлю ученика, несмотря на позицию Минобра

16 апреля 2019, 11:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Региональное Министерство образования официально прокомментировало историю с травлей сына журналистки Натальи Граф в гимназии № 62. Ведомство подтвердило вину учителей в эскалации конфликта. Однако суд прекратил дело из-за истечения срока давности. Об этом сообщила мать мальчика на своей странице в Facebook.

«Установлено, что действий, направленных на урегулирование конфликтной ситуации между педагогическим работником и несовершеннолетним, не предпринималось. Учреждением осуществлена эскалация конфликтной ситуации, ее усиление, обострившее противоборство сторон, не были реализованы полномочия по осуществлению контроля в целях разрешения конфликтной ситуации, созданию комфортного микроклимата», — говорится в официальном ответе за подписью первого вице-губернатора Валерия Бойко.

Также проверяющие признали, что были нарушены права ученика и причинен вред его здоровью — то есть в больницу он попал именно из-за школьного конфликта. В отношении гимназии составили протокол о нарушении прав учащихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП) и направили в мировой суд.

Однако мировой судья ранее уже прекратил административное дело в связи с истечением срока давности. Таким образом, школа не понесет никакой ответственности, несмотря на позицию министерства.

Как рассказала Городу55 Наталья Граф, о таком исходе ходатайствовала гимназия. Руководство учреждения не согласно с оценкой Минобра, однако предпочло «затушить» дело, сославшись на срок давности. Вариант мирового соглашения с матерью мальчика тоже был отвергнут.

«Я прошу вернуть мне расходы на лечение, 4 тысячи, так как эксперты Минобра признали вину гимназии, заключить мировое соглашение и забыть об этом конфликте. Но гимназия отказывается. Насколько я знаю, представители департамента образования просят общественников помочь им теперь в формировании позитивного образа 62-й гимназии, вместо того чтобы устранять нарушения. Они пытаются преподнести эту ситуацию как частный случай с неадекватной мамашкой», — говорит Граф.

Дело может получить продолжение в гражданском иске.

Напомним, история с травлей ребенка началась в декабре прошлого года после того, как один из учеников гимназии № 62 отказался убирать снег возле школы. Из-за этого возник конфликт с классным руководителем и директором, мальчик оказался в неврологическом стационаре.

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