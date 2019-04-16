Доход Назарова в 2018 году сократился

B имуществе осталась квартира в 64 кв. метра, прицеп и гараж, а в совместном пользовании с женой – квартира в 143 кв. метра. За год сенатор приобрел автомобиль Toyotа Land Cruiser 200. У супруги список недвижимости остался прежним — квартира и половина нежилого помещения в 77 кв. м.