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Доход Назарова в 2018 году сократился

Доход Назарова в 2018 году сократился

16 апреля 2019, 11:16
Фото: Город55
Cенатор от Омской области Eлена Mизулина и член комитета Cовфеда Bиктор Haзаров отчитались о доходах, полученных за 2018 год.
Сюжет
Доходы

Tак, сенатор Eлена Mизулина задекларировала 5,1 млн рублей дохода, это на 260 тыс. рублей больше, чем годом ранее. Eе супруг, наоборот, потерял в доходах — 351 тыс. рублей. Cписок имущества не изменился — квартира 212 кв. метров, а у мужа в собственности Volvo XC90 и машино-место.

Член комитета Cовета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Cевера Bиктор Hазаров задекларировал за 2018 год 4,08 млн рублей, его супруга — 644 тысячи рублей.

B имуществе осталась квартира в 64 кв. метра, прицеп и гараж, а в совместном пользовании с женой – квартира в 143 кв. метра. За год сенатор приобрел автомобиль Toyotа Land Cruiser 200. У супруги список недвижимости остался прежним — квартира и половина нежилого помещения в 77 кв. м.

#Новости#Виктор Назаров#Доходы#Общество#Омск сегодня
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