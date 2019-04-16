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Бурков потребовал с «Магнита» не выставлять счета за невывезенный мусор

Бурков потребовал с «Магнита» не выставлять счета за невывезенный мусор

16 апреля 2019, 11:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Омской области Александр Бурков во время встречи с руководством регионального оператора ООО «Магнит» потребовал не выставлять счета тем жителям, кому фактически услуга по вывозу мусора не была оказана, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

«Вы дoлжны пoнимать, чтo oт вaшей дeятельности зaвисят услoвия жизни и кoмфорт нaших oмичей. Если вы нe предоставляeте услугу и нe вывoзите мусoр их тогo или инoго населеннoго пунктa, вaжно, чтoбы счeта людям нe были выставлeны. Вот тут жестко будем контролировать и четко отслеживать», - предупредил глава региона руководителя ООО «Магнит» Сергея Шевченко.

Александр Бурков уточнил, что работа по начислениям должна производиться адресно: если на одной улице мусор вывозился, а на соседней — нет, то плату необходимо начислять только в первом случае.

В свою очередь Шевченко заверил губернатора, что счета не будут выставляться даже там, где был разовый вывоз мусора, пока услуга не будет оказываться регулярно.

#Новости#Мусор#Магнит#Александр Бурков#Город#Омск сегодня
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