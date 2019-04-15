За первые три месяца 2019 года омичи оставили в магазинах 80,4 млрд рублей

С января по март, по данным ведомства, в магазинах Омской области было продано товаров на общую сумму 80,4 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, это число увеличилось на 0,3%. Отмечается, что на одного жителя региона приходится 41 тыс. руб. расходов.