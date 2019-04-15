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За первые три месяца 2019 года омичи оставили в магазинах 80,4 млрд рублей

За первые три месяца 2019 года омичи оставили в магазинах 80,4 млрд рублей

15 апреля 2019, 19:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омскстат опубликовал данные о расходах населения за первые три месяца 2019 года.

С января по март, по данным ведомства, в магазинах Омской области было продано товаров на общую сумму 80,4 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года, это число увеличилось на 0,3%. Отмечается, что на одного жителя региона приходится 41 тыс. руб. расходов.

Более половины расходов приходится на непродовольственные товары. С прошлого года они выросли на 4% и составили 53,5% от общей суммы. Продажа продуктов, в числе которых сигареты и напитки, увеличилась на 1%.

«Значительную часть товаров (52,5%) реализовали представители малого бизнеса, по сравнению с январем — мартом 2018 года они увеличили объемы на 0,5 процента», — говорится в отчете ведомства.

Также увеличились продажи на рынках и ярмарках. Они составили 1,1% от общего оборота, или 8,9 млрд рублей.

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