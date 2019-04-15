«Водстройсервис» задолжал своим работникам более 860 тыс. рублей

Posted 15 апреля 2019, 04:41
Published 15 апреля 2019, 04:41
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Проверка прокуратуры показала, что работникам компании задолжали более 860 тыс. рублей из-за нерационального использования денежных средств предприятия с октября по декабрь 2018 года.
Восстанавливать права сотрудников «Водстройсервиса» взялась прокуратура, используя в том числе судебный метод понуждения. Устранение нарушений и полное погашение задолженности контролируется прокуратурой.