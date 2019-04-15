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Posted 15 апреля 2019, 04:41

Published 15 апреля 2019, 04:41

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

«Водстройсервис» задолжал своим работникам более 860 тыс. рублей

«Водстройсервис» задолжал своим работникам более 860 тыс. рублей

15 апреля 2019, 04:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омской области в отношении руководителя ООО «Водстройсервис» возбуждено уголовное дело. Основанием стала полная невыплата в течение двух месяцев заработной платы 19 сотрудникам предприятия, сообщает Прокуратура Омской области.

Проверка прокуратуры показала, что работникам компании задолжали более 860 тыс. рублей из-за нерационального использования денежных средств предприятия с октября по декабрь 2018 года.

Восстанавливать права сотрудников «Водстройсервиса» взялась прокуратура, используя в том числе судебный метод понуждения. Устранение нарушений и полное погашение задолженности контролируется прокуратурой.

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