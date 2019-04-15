В Омске овчарка нашла более 6 килограммов наркотиков

Posted 15 апреля 2019, 07:24
Published 15 апреля 2019, 07:24
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Иногородних наркоторговцев, молодых людей 22-х и 23-х лет, задержали возле озера Чередовое в Ленинском округе. В салоне принадлежащего им автомобиля марки ВАЗ-2115 был спрятан расфасованный светлый порошок, часть из которого подозреваемые готовили для распространения через тайники-закладки.
Обнаружить еще более 6 килограммов наркотических средств различных видов удалось овчарке Пурге, которую использовали для обыска в съемной квартире злоумышленников, расположенной на улице 8 Марта. Собака взяла след и указала точное нахождение наркотиков — в шкафу, кладовке и холодильнике.
В этот же день собаку направили для обыска еще одной квартиры, расположенной на проспекте Маркса. Там Пурга нашла препарат массой 340 граммов в спинке дивана. Его планировал сбыть 31-летний омич.