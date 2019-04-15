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Posted 15 апреля 2019, 07:24

Published 15 апреля 2019, 07:24

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

В Омске овчарка нашла более 6 килограммов наркотиков

В Омске овчарка нашла более 6 килограммов наркотиков

15 апреля 2019, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске служебная овчарка по кличке Пурга за одни сутки нашла более 6 килограммов наркотиков. На незаконном производстве и сбыте запрещенных веществ попались двое жителей Новосибирска и один омич, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Иногородних наркоторговцев, молодых людей 22-х и 23-х лет, задержали возле озера Чередовое в Ленинском округе. В салоне принадлежащего им автомобиля марки ВАЗ-2115 был спрятан расфасованный светлый порошок, часть из которого подозреваемые готовили для распространения через тайники-закладки.

Обнаружить еще более 6 килограммов наркотических средств различных видов удалось овчарке Пурге, которую использовали для обыска в съемной квартире злоумышленников, расположенной на улице 8 Марта. Собака взяла след и указала точное нахождение наркотиков — в шкафу, кладовке и холодильнике.

В этот же день собаку направили для обыска еще одной квартиры, расположенной на проспекте Маркса. Там Пурга нашла препарат массой 340 граммов в спинке дивана. Его планировал сбыть 31-летний омич.

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