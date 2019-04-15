gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2019, 02:21

Published 15 апреля 2019, 02:21

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

«ТГК-11» через суд добилась сокращения долга перед мэрией на 23 млн рублей

«ТГК-11» через суд добилась сокращения долга перед мэрией на 23 млн рублей

15 апреля 2019, 02:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске АО «ТГК-11» в апелляционном порядке добилось снижения долга за аренду участка под золоотвалом ТЭЦ-4 перед департаментом имущественных отношений с 29 млн рублей до 6,7 млн рублей, сообщает «СуперОмск».

Апелляционная коллегия нашла ошибки в расчетах первой судебной инстанции. Согласно действующему законодательству, аренда земли для нужд ТЭЦ не может превышать 4,72 рубля за квадратный метр, вне зависимости от кадастровой стоимости участка. С учетом исправлений и поправки на инфляцию долг «ТГК-11» перед городом сократился до 6,7 млн рублей.

Напомним, ранее «Город55» сообщал, что Арбитражным судом Омской области был признан долг за поставщиком тепла в размере 29 млн рублей с января 2015 года по июнь 2017 года. Такая сумма набежала из-за изменения кадастровой стоимости участка. Изначальная стоимость земли под золоотвалом ошибочно исчислялась 967 млн рублей. После исправления в базе Единого государственного реестра недвижимости ее стоимость поднялась до 1,685 млрд рублей.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика