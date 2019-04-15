«ТГК-11» через суд добилась сокращения долга перед мэрией на 23 млн рублей

Posted 15 апреля 2019, 02:21
Published 15 апреля 2019, 02:21
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Апелляционная коллегия нашла ошибки в расчетах первой судебной инстанции. Согласно действующему законодательству, аренда земли для нужд ТЭЦ не может превышать 4,72 рубля за квадратный метр, вне зависимости от кадастровой стоимости участка. С учетом исправлений и поправки на инфляцию долг «ТГК-11» перед городом сократился до 6,7 млн рублей.
Напомним, ранее «Город55» сообщал, что Арбитражным судом Омской области был признан долг за поставщиком тепла в размере 29 млн рублей с января 2015 года по июнь 2017 года. Такая сумма набежала из-за изменения кадастровой стоимости участка. Изначальная стоимость земли под золоотвалом ошибочно исчислялась 967 млн рублей. После исправления в базе Единого государственного реестра недвижимости ее стоимость поднялась до 1,685 млрд рублей.