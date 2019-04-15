«ТГК-11» через суд добилась сокращения долга перед мэрией на 23 млн рублей

Напомним, ранее «Город55» сообщал, что Арбитражным судом Омской области был признан долг за поставщиком тепла в размере 29 млн рублей с января 2015 года по июнь 2017 года. Такая сумма набежала из-за изменения кадастровой стоимости участка. Изначальная стоимость земли под золоотвалом ошибочно исчислялась 967 млн рублей. После исправления в базе Единого государственного реестра недвижимости ее стоимость поднялась до 1,685 млрд рублей.