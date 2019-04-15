Сноса 11 аварийных домов в Омской области пришлось добиваться через суд

Posted 15 апреля 2019, 04:16
Published 15 апреля 2019, 04:16
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Данные строения были расселены еще в 2013-2017 годах по региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и находятся в собственности Большеуковского муниципального района.
Однако местный орган самоуправления пренебрег своей обязанностью снести опасные здания и убрать территории от строительного мусора. Защитить население от возможного обрушения ветхих домов взялась прокуратура, обратившись в районный суд.
Судебный орган поддержал требования прокурора и обязал местную администрацию ликвидировать аварийные дома с последующей утилизацией строительного мусора. После вступления судебного акта в силу прокуратура поставит на контроль его исполнение.