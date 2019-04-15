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Posted 15 апреля 2019, 04:16

Published 15 апреля 2019, 04:16

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Сноса 11 аварийных домов в Омской области пришлось добиваться через суд

Сноса 11 аварийных домов в Омской области пришлось добиваться через суд

15 апреля 2019, 04:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский суд обязал администрацию Большеуковского муниципального района снести 11 аварийных домов, представляющих угрозу для жизни и здоровья местного населения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Данные строения были расселены еще в 2013-2017 годах по региональной адресной программе Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и находятся в собственности Большеуковского муниципального района.

Однако местный орган самоуправления пренебрег своей обязанностью снести опасные здания и убрать территории от строительного мусора. Защитить население от возможного обрушения ветхих домов взялась прокуратура, обратившись в районный суд.

Судебный орган поддержал требования прокурора и обязал местную администрацию ликвидировать аварийные дома с последующей утилизацией строительного мусора. После вступления судебного акта в силу прокуратура поставит на контроль его исполнение.

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