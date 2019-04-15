Пьяный омич проломил приятелю череп, когда тот не пустил его за руль

Сотрудники уголовного розыска прибыли на место случившегося и установили, что потерпевший устроил застолье с двумя малознакомыми мужчинами, один из которых приехал на грузовом автомобиле «Фотон». Когда тот уснул в салоне машины, второй приятель сел за руль и попытался завести авто.