Пьяный омич проломил приятелю череп, когда тот не пустил его за руль

Медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и лицевого скелета, а также многочисленные ушибы головы и тела. Врачам он пояснил, что повреждения получил возле продуктового магазина на улице 19-й Марьяновской.
Сотрудники уголовного розыска прибыли на место случившегося и установили, что потерпевший устроил застолье с двумя малознакомыми мужчинами, один из которых приехал на грузовом автомобиле «Фотон». Когда тот уснул в салоне машины, второй приятель сел за руль и попытался завести авто.
Потерпевший попытался остановить мужчину, однако тот отреагировал на попытку остановить его слишком агрессивно. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого потерпевший получил несколько ударов металлической монтировкой.
В пресс-службе УМВД России по Омской области пояснили, что травмы мужчине нанес ранее судимый 25-летний житель СНТ «Сибирский садовод». Следователь 4 отдела полиции уже возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит наказание в виде тюрьмы сроком до 10 лет.