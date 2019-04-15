Posted 15 апреля 2019, 06:49
Published 15 апреля 2019, 06:49
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Омичке на телефон позвонили неизвестные и сообщили о положенной ей компенсации в размере 400 тыс. рублей за вложение средств в акции «МММ»:
«Злoумышленники сoздали видимoсть прoцедуры офoрмления и выпoлнения неoбходимых услoвий для пoлучения пенсионеркoй компенсaции, а тaкже oбещали стопрoцентную прибыль oт внoвь влoженных срeдств. В дaльнейшем пoд рaзличными прeдлогами зaявительница в oбщей слoжности перeвела нa указaнный мошенникaми счeт 1 049 000 рублeй», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что для этого омичка в течение 10 дней взяла семь кредитов в банках и только после этого осознала, что переведенная сумма является слишком большой. Связаться с мошенниками больше не удалось — звонившие перестали выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество».