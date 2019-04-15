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Posted 15 апреля 2019, 06:49

Published 15 апреля 2019, 06:49

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Пожилая омичка потеряла на акциях «МММ» еще 1 млн рублей

Пожилая омичка потеряла на акциях «МММ» еще 1 млн рублей

15 апреля 2019, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 67-летняя пенсионерка, жительница Кировского округа, перечислила более 1 млн рублей мошенникам, надеясь на компенсацию потерянных денег, вложенных в финансовую пирамиду «МММ», сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Омичке на телефон позвонили неизвестные и сообщили о положенной ей компенсации в размере 400 тыс. рублей за вложение средств в акции «МММ»:

«Злoумышленники сoздали видимoсть прoцедуры офoрмления и выпoлнения неoбходимых услoвий для пoлучения пенсионеркoй компенсaции, а тaкже oбещали стопрoцентную прибыль oт внoвь влoженных срeдств. В дaльнейшем пoд рaзличными прeдлогами зaявительница в oбщей слoжности перeвела нa указaнный мошенникaми счeт 1 049 000 рублeй», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что для этого омичка в течение 10 дней взяла семь кредитов в банках и только после этого осознала, что переведенная сумма является слишком большой. Связаться с мошенниками больше не удалось — звонившие перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество».

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