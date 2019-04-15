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Posted 15 апреля 2019, 04:30

Published 15 апреля 2019, 04:30

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Иностранец проник в Омскую область по поддельному удостоверению личности

Иностранец проник в Омскую область по поддельному удостоверению личности

15 апреля 2019, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителя Казахстана наказали штрафом в размере 120 тыс. рублей за незаконное пересечение Государственной границы России по поддельным документам, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

У 36-летнего иностранца уже был запрет на въезд на территорию Российской Федерации, однако мужчина настойчиво желал поработать в России, для чего и купил поддельное удостоверение личности другого человека со своим изображением.

Границу государства и Омской области он пересек в июне 2018 года в Одесском районе.

Гражданин Казахстана полностью признал свою вину в содеянном и выплатит назначенный судом штраф в размере 120 тыс. рублей.

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