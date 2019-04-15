Иностранец проник в Омскую область по поддельному удостоверению личности

Posted 15 апреля 2019, 04:30
Published 15 апреля 2019, 04:30
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
У 36-летнего иностранца уже был запрет на въезд на территорию Российской Федерации, однако мужчина настойчиво желал поработать в России, для чего и купил поддельное удостоверение личности другого человека со своим изображением.
Границу государства и Омской области он пересек в июне 2018 года в Одесском районе.
Гражданин Казахстана полностью признал свою вину в содеянном и выплатит назначенный судом штраф в размере 120 тыс. рублей.