Голубей из Казахстана задержали на границе Омска и вернули на родину

В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, описывающих эпизоотическую обстановку региона, откуда вывозятся птицы, а также территориальное и видовое происхождение и ветеринарно-санитарное состояние, принято решение вернуть голубей в Республику Казахстан.