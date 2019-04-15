Голубей из Казахстана задержали на границе Омска и вернули на родину

Posted 15 апреля 2019, 05:37
Published 15 апреля 2019, 05:37
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, описывающих эпизоотическую обстановку региона, откуда вывозятся птицы, а также территориальное и видовое происхождение и ветеринарно-санитарное состояние, принято решение вернуть голубей в Республику Казахстан.
Водитель же транспортного средства привлечен к административной ответственности за нарушение Правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.