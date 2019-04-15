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Posted 15 апреля 2019, 05:37

Published 15 апреля 2019, 05:37

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Голубей из Казахстана задержали на границе Омска и вернули на родину

Голубей из Казахстана задержали на границе Омска и вернули на родину

15 апреля 2019, 05:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В минувшую субботу, 13 апреля, в ППУ «Черлакский» Омской области специалисты Управления Россельхознадзора задержали водителя, пытавшегося перевезти из Казахстана в Омск двух голубей без ветеринарного сертификата, сообщает профильное ведомство.

В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, описывающих эпизоотическую обстановку региона, откуда вывозятся птицы, а также территориальное и видовое происхождение и ветеринарно-санитарное состояние, принято решение вернуть голубей в Республику Казахстан.

Водитель же транспортного средства привлечен к административной ответственности за нарушение Правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.

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