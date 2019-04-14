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Posted 14 апреля 2019, 11:23

Published 14 апреля 2019, 11:23

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

У омских студентов из курток украли почти 11 тысяч рублей

У омских студентов из курток украли почти 11 тысяч рублей

14 апреля 2019, 11:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В омской полиции рассказали, что в раздевалке одного из учебных заведений в Нефтяниках из карманов курток вытащили 10 700 рублей.

О пропаже заявили двое студентов. Они рассказали, что на время занятий оставляли в раздевалке спортзала по ул. 2-й Поселковой верхнюю одежду. Когда куртки им вернули, они обнаружили пропажу 10 700 рублей.

Полицейские опросили всех студентов, которые в этот день занимались в спортзале вместе с пострадавшими. Оказалось, что деньги из карманов курток омичей вытащил ранее судимый 20-летний парень.

В ведомстве пояснили, что следователем 7 отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь парню грозит тюрьма сроком до 5 лет.

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