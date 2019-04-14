У омских студентов из курток украли почти 11 тысяч рублей

Posted 14 апреля 2019, 11:23
Published 14 апреля 2019, 11:23
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
О пропаже заявили двое студентов. Они рассказали, что на время занятий оставляли в раздевалке спортзала по ул. 2-й Поселковой верхнюю одежду. Когда куртки им вернули, они обнаружили пропажу 10 700 рублей.
Полицейские опросили всех студентов, которые в этот день занимались в спортзале вместе с пострадавшими. Оказалось, что деньги из карманов курток омичей вытащил ранее судимый 20-летний парень.
В ведомстве пояснили, что следователем 7 отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь парню грозит тюрьма сроком до 5 лет.