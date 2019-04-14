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Posted 14 апреля 2019, 09:05

Published 14 апреля 2019, 09:05

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Строительством детсада на 310 мест в Рябиновке займется другой подрядчик

Строительством детсада на 310 мест в Рябиновке займется другой подрядчик

14 апреля 2019, 09:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Департамент строительства мэрии Омска подал в суд на ООО «Дорстрой» о расторжении контракта.

Начальник отдела программно-аналитической работы и судебной защиты ведомства Юлия Глаголева рассказала «Новому Омску», что мэрия будет искать нового подрядчика для сада в микрорайоне Рябиновка. Сад на 310 мест должен был появиться в июле 2016 года, однако работы до сих пор не закончены.

Главной причиной, почему затянулось строительство, называют проблемы с бюджетным финансированием. Стройку заморозили и возобновили только в феврале 2017 года. Теперь объект подрядчик должен был сдать летом прошлого года, однако этого так и не случилось.

«Огромная просрочка исполнения контракта. Мы не видим возможности закончить объект с этим подрядчиком, поскольку он входит в процедуру банкротства. Как только в марте „Дорстрой“ начал банкротиться, мы сразу подали иск о расторжении контракта», — приводит издание слова Юлии Глаголевой.

По ее словам, сад все же появится, но завершать строительство будет уже другой подрядчик. На данный момент почти все работы завершены, осталось провести отделочные работы внутри и снаружи здания, а также подключить здание к теплоснабжению.

Подрядчика для строительства нового сада в Рябиновке определили в 2015 году. Им стал ООО «Дорстрой». На возведение объекта должны были потратить 172 млн рублей. Предполагалось, что детсад на 310 мест будет сдан к празднованию 300-летия основания Омска.

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