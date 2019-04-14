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Posted 14 апреля 2019, 05:53

Published 14 апреля 2019, 05:53

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Новая неделя в Омске начнется с похолодания до -12 градусов

Новая неделя в Омске начнется с похолодания до -12 градусов

14 апреля 2019, 05:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС на будущей неделе обещают понижение температуры.

Ниже всего температура воздуха будет в понедельник, 15 апреля. Ночью воздух остынет до -12 градусов, днем же потеплеет не более, чем до +5. По всей области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Повсеместно синоптики обещают слабый гололед. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами будет дуть порывами до 14 м/с.

Во вторник, 16 апреля, температура воздуха незначительно поднимется, ночью все еще сохранится минус. В дневное время ожидается температура от +4 до +9 градусов. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, дороги все еще будут покрыты гололедом. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах ожидаются порывы до 18 м/с.

В среду, 17 апреля, температура ночью опустится до -5, при прояснении синоптики обещают похолодание до -10. Днем воздух нагреется до +5 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах может дуть порывами 15-20 м/с. По всему региону ожидаются осадки разной интенсивности.

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