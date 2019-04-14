Новая неделя в Омске начнется с похолодания до -12 градусов

Ниже всего температура воздуха будет в понедельник, 15 апреля. Ночью воздух остынет до -12 градусов, днем же потеплеет не более, чем до +5. По всей области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Повсеместно синоптики обещают слабый гололед. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами будет дуть порывами до 14 м/с.