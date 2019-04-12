В центре города приставы арестовали машину омички из-за 50-тысячного долга

Омским водителям также напомнили, что за просроченную задолженность наступает административная ответственность. Во время рейда специалисты остановили нарушителя, который вовремя не оплатил штраф ГИБДД в размере 1 000 рублей, а также не торопился погашать задолженность по алиментам. На омича по этим фактам было составлено два протокола по статьям 20.25 и 5.35.1 КоАП РФ. Второй приставы направили на рассмотрение в суд.