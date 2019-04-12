В центре города приставы арестовали машину омички из-за 50-тысячного долга

Posted 12 апреля 2019, 13:35
Published 12 апреля 2019, 13:35
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В минувшую среду на Тюкалинской развязке у Ленинградского моста омские приставы проверяли участников дорожного движения. Вместе с сотрудниками ГИБДД они останавливали движущиеся автомобили и выясняли, насколько добросовестно автолюбители погашают задолженности.
Во время рейда выявились несколько должников, которые здесь же рассчитались со своими долгами на общую сумму 35 тыс. рублей. Однако инспекторам удалось остановить иномарку, за рулем которой находилась омичка, задолжавшая за коммунальные услуги более 50 тыс. рублей.
Автоледи решила не пользоваться возможностью погасить долг на месте, и поэтому судебные приставы-исполнители составили акт описи и ареста автомобиля марки Daewoo Nexia. Автомобиль женщине вернут, если она погасит свой долг в течение 10 дней, рассказали в ведомстве. Если же этого не произойдет в срок, автомобиль отравят на реализацию в счет задолженности.
Омским водителям также напомнили, что за просроченную задолженность наступает административная ответственность. Во время рейда специалисты остановили нарушителя, который вовремя не оплатил штраф ГИБДД в размере 1 000 рублей, а также не торопился погашать задолженность по алиментам. На омича по этим фактам было составлено два протокола по статьям 20.25 и 5.35.1 КоАП РФ. Второй приставы направили на рассмотрение в суд.