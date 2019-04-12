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Posted 12 апреля 2019, 02:47

Published 12 апреля 2019, 02:47

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Школьник станцевал на пешеходном переходе перед проезжающей машиной

Школьник станцевал на пешеходном переходе перед проезжающей машиной

12 апреля 2019, 02:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Видеозапись танцующего школьника на пешеходном переходе в Омске опубликовал очевидец в группе «ЧП Омск» социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел накануне, 11 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом со школой № 24. Ребенок вместо того, чтобы завершить переход, остановился на проезжей части и исполнил танец, рискуя собственной безопасностью.

Омичи осудили необдуманный поступок школьника, лишний раз обратив внимание родителей на то, что необходимо больше заниматься своими детьми, рассказывая им о Правилах дорожного движения и безопасности при переходе дороги.

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