Школьник станцевал на пешеходном переходе перед проезжающей машиной

Posted 12 апреля 2019, 02:47
Published 12 апреля 2019, 02:47
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Инцидент произошел накануне, 11 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом со школой № 24. Ребенок вместо того, чтобы завершить переход, остановился на проезжей части и исполнил танец, рискуя собственной безопасностью.
Омичи осудили необдуманный поступок школьника, лишний раз обратив внимание родителей на то, что необходимо больше заниматься своими детьми, рассказывая им о Правилах дорожного движения и безопасности при переходе дороги.