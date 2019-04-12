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Posted 12 апреля 2019, 10:29

Published 12 апреля 2019, 10:29

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Пластиковую разметку 24 улиц Омска оценили в 37,3 млн рублей

Пластиковую разметку 24 улиц Омска оценили в 37,3 млн рублей

12 апреля 2019, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне на портале госзакупок появилась информация об аукционе, на котором должен определиться подрядчик для нанесения разметки на дороги города.

Заказчиком выступило Управление дорожного хозяйства Омска. Начальная цена контракта – 37,3 млн рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 30 апреля. Победитель определится 5 мая. Работы подрядчик начнет уже на следующий день после заключения договора. Разметка должна будет появиться на городских улицах не позднее 1 августа 2019 года.

Всего от победителя аукциона требуется нанести разметку на 24 дорожных объектах по всему городу. Среди них улицы Б. Хмельницкого, Лермонтова, Интернациональная, Нефтезаводская, проспекты Карла Маркса, Мира, Космический, Королева.

Согласно техзаданию, горизонтальная разметка пластичными материалами должна выполняться холодным пластиком белого и желтого цветов, белым термопластиком с добавлением микростеклошариков. Элементы должны обладать световозвращающим эффектом. Гарантийный срок - 1 год со дня подписания акта приемки работ.

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