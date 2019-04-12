Парень, на голову которого упала глыба льда, потерял память

Posted 12 апреля 2019, 12:54
Published 12 апреля 2019, 12:54
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
По словам старшего помощника руководителя СКР по Омской области Ларисы Болдиновой, парень пришел в себя, отвечает на вопросы и постепенно начинает ходить.
«Мозговые функции у него не нарушены. Он разговаривает, адекватно отвечает на вопросы. Постепенно к нему возвращаются и двигательные функции. Он уже ходит при помощи родителей», – приводит издание слова Болдиновой.
Однако рассказать, что с ним случилось, он не может. Парень частично потерял память и помнит только утро того дня. Врачи уверяют, что омич полностью восстановится, а потеря памяти – защитная реакция организма на перенесенный стресс.
Лариса Болдинова уточнила, что доследственная проверка еще не завершена. На нее по законодательству должно уйти 30 дней, по истечении которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Отметим, что срок проверки истекает уже 18 апреля.
Ранее Город55 сообщал, что 19 марта с крыши Финуниверситета на голову омичу упала ледяная глыба. Молодого человека без сознания доставили в больницу, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из комы парень вышел в начале апреля, тогда врачи не давали никаких прогнозов.