Парень, на голову которого упала глыба льда, потерял память

Ранее Город55 сообщал, что 19 марта с крыши Финуниверситета на голову омичу упала ледяная глыба. Молодого человека без сознания доставили в больницу, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из комы парень вышел в начале апреля, тогда врачи не давали никаких прогнозов.