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Posted 12 апреля 2019, 12:54

Published 12 апреля 2019, 12:54

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Парень, на голову которого упала глыба льда, потерял память

Парень, на голову которого упала глыба льда, потерял память

12 апреля 2019, 12:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омич начал ходить и говорить, рассказали «СуперОмску» в региональном следственном комитете.

По словам старшего помощника руководителя СКР по Омской области Ларисы Болдиновой, парень пришел в себя, отвечает на вопросы и постепенно начинает ходить.

«Мозговые функции у него не нарушены. Он разговаривает, адекватно отвечает на вопросы. Постепенно к нему возвращаются и двигательные функции. Он уже ходит при помощи родителей», – приводит издание слова Болдиновой.

Однако рассказать, что с ним случилось, он не может. Парень частично потерял память и помнит только утро того дня. Врачи уверяют, что омич полностью восстановится, а потеря памяти – защитная реакция организма на перенесенный стресс.

Лариса Болдинова уточнила, что доследственная проверка еще не завершена. На нее по законодательству должно уйти 30 дней, по истечении которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Отметим, что срок проверки истекает уже 18 апреля.

Ранее Город55 сообщал, что 19 марта с крыши Финуниверситета на голову омичу упала ледяная глыба. Молодого человека без сознания доставили в больницу, где он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из комы парень вышел в начале апреля, тогда врачи не давали никаких прогнозов.

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