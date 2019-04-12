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Posted 12 апреля 2019, 03:34

Published 12 апреля 2019, 03:34

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омские полицейские разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика (ОБНОВЛЕНО)

Омские полицейские разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика (ОБНОВЛЕНО)

12 апреля 2019, 03:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В селе Красный Октябрь Черлакского района Омской области пропал 10-летний Александр Д. Тревогу забила мама ребенка в 10 часов вечера, когда мальчик не вернулся домой, сообщают в УМВД России по Омской области.

В настоящее время розыском пропавшего ребенка занимаются наружные службы полиции. Личный состав районного отдела внутренних дел проверяет места возможного нахождения Александра.

Приметы школьника: рост 120-125 сантиметров, худощавый, лицо круглое, глаза карие, русые волосы. Александр был одет в синие джинсы, серую кофту и черные ботинки.

Омичей, обладающих информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам 79-39-83, 79-32-00 или 02. Фотографию Александра можно увидеть здесь.

ОБНОВЛЕНО: В полиции сообщили, что мальчика нашли. Где был ребенок всю ночь, пока не уточняется.

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