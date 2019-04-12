Омские полицейские разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика (ОБНОВЛЕНО)

Posted 12 апреля 2019, 03:34
Published 12 апреля 2019, 03:34
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В настоящее время розыском пропавшего ребенка занимаются наружные службы полиции. Личный состав районного отдела внутренних дел проверяет места возможного нахождения Александра.
Приметы школьника: рост 120-125 сантиметров, худощавый, лицо круглое, глаза карие, русые волосы. Александр был одет в синие джинсы, серую кофту и черные ботинки.
Омичей, обладающих информацией о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам 79-39-83, 79-32-00 или 02. Фотографию Александра можно увидеть здесь.
ОБНОВЛЕНО: В полиции сообщили, что мальчика нашли. Где был ребенок всю ночь, пока не уточняется.