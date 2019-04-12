Дороги Омской области стали самыми опасными в России

Posted 12 апреля 2019,, 08:25
Published 12 апреля 2019,, 08:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Рейтинг составлялся на основе следующих показателей: количества ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), числа раненых и погибших в ДТП, протяженности автодорог региона и размера автопарка. Из показателей вывели индекс безопасности: чем он выше, тем опасней.
Самый высокий индекс у Челябинской области (3,05). В Омской области индекс чуть ниже — 2,84. Здесь произошло 3,4 тыс. аварий, в которых погибло 187 человек. Также в тройку вошла Саратовская область (индекс 2,69) населением 2,4 млн человек, где почти 4 тыс. аварий и 208 погибших.
Самые безопасные дороги в Томской, Тюменской и Тамбовской областях.