Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 12 апреля 2019,, 08:25

Published 12 апреля 2019,, 08:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Дороги Омской области стали самыми опасными в России

12 апреля 2019, 08:25
В России составлен рейтинг самых опасных дорог. Возглавили этот список Челябинская и Омская области, здесь больше всего аварий в 2018 году произошло из-за дорожного покрытия. Данные подготовлены межрегиональным общественным центром «За безопасность российских дорог».

Рейтинг составлялся на основе следующих показателей: количества ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий (НДУ), числа раненых и погибших в ДТП, протяженности автодорог региона и размера автопарка. Из показателей вывели индекс безопасности: чем он выше, тем опасней.

Самый высокий индекс у Челябинской области (3,05). В Омской области индекс чуть ниже — 2,84. Здесь произошло 3,4 тыс. аварий, в которых погибло 187 человек. Также в тройку вошла Саратовская область (индекс 2,69) населением 2,4 млн человек, где почти 4 тыс. аварий и 208 погибших.

Самые безопасные дороги в Томской, Тюменской и Тамбовской областях.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15