В Омске силовики поймали объявленного в розыск рецидивиста

Posted 11 апреля 2019, 07:05
Published 11 апреля 2019, 07:05
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Основанием для задержания омича стала поступившая из правоохранительных органов информация о хищении имущества из дачного домика, расположенного в данном микрорайоне.
Подозреваемого обнаружили возле жилого дома на проспекте Комсомольский. Сначала задержанный мужчина отрицал свою причастность к краже, однако вскоре сознался, что несколькими днями ранее вместе с другом совершил преступление.
Мужчины сорвали навесной замок входной двери дачного дома, проникли внутрь и похитили две бензопилы, два автомобильных аккумулятора, печную плиту, велосипед и телевизор. Похищенные вещи злоумышленники продали своему знакомому.
В ведомстве уточнили, что омич уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.