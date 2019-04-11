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Posted 11 апреля 2019, 07:05

Published 11 апреля 2019, 07:05

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске силовики поймали объявленного в розыск рецидивиста

В Омске силовики поймали объявленного в розыск рецидивиста

11 апреля 2019, 07:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 10 апреля, в Омске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал находящегося в розыске 37-летнего мужчину в районе микрорайона Береговой, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Омской области.

Основанием для задержания омича стала поступившая из правоохранительных органов информация о хищении имущества из дачного домика, расположенного в данном микрорайоне.

Подозреваемого обнаружили возле жилого дома на проспекте Комсомольский. Сначала задержанный мужчина отрицал свою причастность к краже, однако вскоре сознался, что несколькими днями ранее вместе с другом совершил преступление.

Мужчины сорвали навесной замок входной двери дачного дома, проникли внутрь и похитили две бензопилы, два автомобильных аккумулятора, печную плиту, велосипед и телевизор. Похищенные вещи злоумышленники продали своему знакомому.

В ведомстве уточнили, что омич уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи.

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