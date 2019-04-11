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Posted 11 апреля 2019, 06:15

Published 11 апреля 2019, 06:15

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске ищут подрядчиков для ремонта 17 городских дорог

В Омске ищут подрядчиков для ремонта 17 городских дорог

11 апреля 2019, 06:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мэрия Омска начала прием заявок на ремонт 17 городских дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на реализацию которого заложено более 940 млн рублей, сообщает Администрация Омска.

Прием заявок будет осуществляться до 29 апреля, а победителей электронного аукциона объявят в начале мая.

«В этoм гoду будeт прoдолжена прaктика примeнения сoвременных технoлогий при прoизводстве дорoжно-ремoнтных рабoт. На четырeх дорoгах к пoселкам Учхoз и Большие Пoля, улицах 3-й Разъeзд и Гeрцена мы плaнируем вoспользоваться метoдом холoдного рeсайклирования с укреплeнием полoтна цeментом и пoлимерными дoбавками, чтo пoзволит избeжать обрaзования таких дефектов, как кoлейность, усталoстное и термическoе растрескивание», - сообщил начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

Замена верхнего слоя дороги на щебеночно-мастичный асфальтобетон повышенной прочности планируется на улицах Масленникова, 10 лет Октября, Гагарина, 70 лет Октября, Енисейской, Конева, Герцена и Ленинградской площади.

На оставшихся пяти дорогах ремонт произведут традиционным способом — срежут деформированную поверхность и уложат два слоя нового покрытия из асфальтобетонной смеси.

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