Стало известно, на каких дорогах в Омске проведут ямочный ремонт (График)

Posted 11 апреля 2019, 12:42
Published 11 апреля 2019, 12:42
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В утвержденный план аварийно-восстановительного ремонта дорог в 2019 году вошли 387 магистралей на площади 255 тыс. кв. м. Работы специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» начнут в понедельник, 15 апреля, во всех округах города.
«В этом году планируется выполнять ремонт большими участками, а на отдельных объектах — с полным перекрытием проезжей части автомобильных дорог», — подчеркнул начальник отдела дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.
Отмечается, что для безопасного движения транспорта участки, где будут проводиться работы, будут отмечены специальными знаками, на которые следует обращать внимание как автомобилистам, так и пешеходам.