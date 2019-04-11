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Posted 11 апреля 2019, 02:31

Published 11 апреля 2019, 02:31

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Осужденного за наркотики Клевакина судят за неуплату 26 млн руб. налогов

Осужденного за наркотики Клевакина судят за неуплату 26 млн руб. налогов

11 апреля 2019, 02:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский бизнесмен, директор ООО «Омтэко» Денис Клевакин, осужденный ранее за контрабанду наркотиков, предстал перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Центральный районный суд города Омска приступил к рассмотрению очередного уголовного дела в отношении Дениса Клевакина. На этот раз бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

За налоговое преступление в число подсудимых попала и главный бухгалтер компании Светлана Будкина. Фигурантам инкриминируют неуплату 26 млн рублей НДС в результате составления фиктивного документооборота по поставке товарно-материальных ценностей, оказанию услуг и выполнению работ рядом фирм, которые фактически этого не делали.

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