Осужденного за наркотики Клевакина судят за неуплату 26 млн руб. налогов

Центральный районный суд города Омска приступил к рассмотрению очередного уголовного дела в отношении Дениса Клевакина. На этот раз бизнесмену грозит до шести лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.