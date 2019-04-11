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Posted 11 апреля 2019, 07:21

Published 11 апреля 2019, 07:21

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омичке, 10 лет не платившей за тепло, перекрыли горячую воду

Омичке, 10 лет не платившей за тепло, перекрыли горячую воду

11 апреля 2019, 07:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В понедельник, 8 апреля, в Омске судебные приставы совместно с сотрудниками «Тепловой компании» устроили рейд по должникам, в ходе которого от горячего водоснабжения была отключена квартира жительницы Левобережья, сообщили в УФССП России по Омской области.

Омичка в течение 10 лет не платила ресурсоснабжающей компании за тепло и горячую воду, накопив долг свыше 103 тыс. рублей. Чтобы задолженность женщины не возрастала, «Тепловая компания» ограничила подачу горячей воды до полного погашения долга. Сама хозяйка квартиры пояснила, что на протяжении этих лет жилье пустовало, но теперь она постарается погасить имеющиеся долги.

Еще один визит судебные приставы нанесли одной из местных жительниц, накопившей 27 тыс. рублей долга. Исполнитель закона составил акт описи и ареста бытовой техники и электроники. Данная мера оказала воздействие на омичку, которая тут же изъявила желание погасить часть задолженности.

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