Омичке, 10 лет не платившей за тепло, перекрыли горячую воду

Омичка в течение 10 лет не платила ресурсоснабжающей компании за тепло и горячую воду, накопив долг свыше 103 тыс. рублей. Чтобы задолженность женщины не возрастала, «Тепловая компания» ограничила подачу горячей воды до полного погашения долга. Сама хозяйка квартиры пояснила, что на протяжении этих лет жилье пустовало, но теперь она постарается погасить имеющиеся долги.