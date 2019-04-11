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Posted 11 апреля 2019, 04:58

Published 11 апреля 2019, 04:58

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Омич пойдет под суд за попытку откупиться от инспектора ГИБДД

Омич пойдет под суд за попытку откупиться от инспектора ГИБДД

11 апреля 2019, 04:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Азовского немецкого национального района. Мужчину обвиняют в попытке дать взятку сотруднику ГИБДД, поймавшему его за вождением в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Прокуратуре Омской области.

Инцидент произошел 13 марта 2019 года, когда в селе Азово омича остановили инспекторы для рядовой проверки документов и обнаружили серьезное нарушение — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Водителя пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Однако омич решил избежать привлечения к административной ответственности и положил между передними сиденьями 500 рублей, надеясь на нисхождение инспекторов ГИБДД.

Сотрудники полиции отказались от данного предложения и сообщили о покушении на дачу взятки в дежурную часть.

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