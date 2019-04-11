Омич пойдет под суд за попытку откупиться от инспектора ГИБДД

Posted 11 апреля 2019, 04:58
Published 11 апреля 2019, 04:58
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Инцидент произошел 13 марта 2019 года, когда в селе Азово омича остановили инспекторы для рядовой проверки документов и обнаружили серьезное нарушение — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Водителя пригласили в служебный автомобиль для составления протокола. Однако омич решил избежать привлечения к административной ответственности и положил между передними сиденьями 500 рублей, надеясь на нисхождение инспекторов ГИБДД.
Сотрудники полиции отказались от данного предложения и сообщили о покушении на дачу взятки в дежурную часть.