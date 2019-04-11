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Posted 11 апреля 2019, 03:27

Published 11 апреля 2019, 03:27

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Ночью в Омске горел пятиэтажный дом: пожарные спасли 10 человек

Ночью в Омске горел пятиэтажный дом: пожарные спасли 10 человек

11 апреля 2019, 03:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 10 апреля, в 23:05 в Омске загорелся пятиэтажный дом, расположенный по адресу улица Энергетиков, 61. Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире, расположенной на третьем этаже, сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел дым, задымление наблюдалось и в подъезде дома. Самостоятельно покинули жилье 20 человек, в том числе 1 ребенок. Еще десятерых жителей пришлось эвакуировать звеньями газодымозащитной службы.

Четырем пожарным автомобилям и 15 спасателям удалось ликвидировать возгорание за 35 минут. За это время огонь повредил вещи домашнего обихода на площади 7 квадратных метров. Дым закоптил квартиру по всей площади. Специалисты считают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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