Ночью в Омске горел пятиэтажный дом: пожарные спасли 10 человек

Posted 11 апреля 2019, 03:27
Published 11 апреля 2019, 03:27
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
На момент прибытия пожарных из окна квартиры шел дым, задымление наблюдалось и в подъезде дома. Самостоятельно покинули жилье 20 человек, в том числе 1 ребенок. Еще десятерых жителей пришлось эвакуировать звеньями газодымозащитной службы.
Четырем пожарным автомобилям и 15 спасателям удалось ликвидировать возгорание за 35 минут. За это время огонь повредил вещи домашнего обихода на площади 7 квадратных метров. Дым закоптил квартиру по всей площади. Специалисты считают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.