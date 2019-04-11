Ночью в Омске горел пятиэтажный дом: пожарные спасли 10 человек

Четырем пожарным автомобилям и 15 спасателям удалось ликвидировать возгорание за 35 минут. За это время огонь повредил вещи домашнего обихода на площади 7 квадратных метров. Дым закоптил квартиру по всей площади. Специалисты считают, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.