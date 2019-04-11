Группу наркозакладчиков приговорили к 28 годам колонии на четверых

Posted 11 апреля 2019, 03:58
Published 11 апреля 2019, 03:58
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Участников организованной группы задержали с поличным в Кировском округе Омска сотрудники наркоконтроля в мае 2018 года. У троих закладчиков при себе имелись по 20 пакетов с наркотическим порошком, у четвертой сообщницы в арендованной квартире нашли крупную партию аналогичного вещества, маски, упаковочный материал и мобильный телефон. Общий вес изъятого наркотика превысил 1200 граммов.
Обвинению удалось доказать организованный характер деятельности участников преступной группы. Центральный районный суд вынес решение назначить наказание:
«Оптовой закладчице 24-х лет – 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Троим участникам, являвшимся розничными закладчиками: 29-летней и 18-летней омичкам – 7 лет 6 месяцев и 6 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима, 27-летнему участнику – 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – уточнили в правоохранительных органах.