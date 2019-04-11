Группу наркозакладчиков приговорили к 28 годам колонии на четверых

«Оптовой закладчице 24-х лет – 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Троим участникам, являвшимся розничными закладчиками: 29-летней и 18-летней омичкам – 7 лет 6 месяцев и 6 лет соответственно с отбыванием наказания в колонии общего режима, 27-летнему участнику – 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – уточнили в правоохранительных органах.