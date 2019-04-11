Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2019,, 01:46

Published 11 апреля 2019,, 01:46

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Александр Бурков выиграл иск против Рослесхоза

11 апреля 2019, 01:46
Губернатор Омской области Александр Бурков в судебном порядке оспорил предписание Федерального агентства лесного хозяйства о нецелевом использовании средств региональным лесхозом, сообщают «Коммерческие Вести».

Речь идет о п. 9 Предписания от 28 августа 2018 года № ИВ-07-27/14376, согласно которому Рослесхоз посчитал закупленные для лесничеств региональным ведомством автомобили УАЗ нецелевой тратой бюджетных средств.

Однако Арбитражный суд города Москвы не обнаружил нарушений в деятельности Главного управления лесного хозяйства Омской области, посчитав закупку автомобилей правомерной, уточнил начальник ведомства Сергей Максимов.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15