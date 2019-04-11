Александр Бурков выиграл иск против Рослесхоза

Posted 11 апреля 2019,, 01:46
Published 11 апреля 2019,, 01:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Речь идет о п. 9 Предписания от 28 августа 2018 года № ИВ-07-27/14376, согласно которому Рослесхоз посчитал закупленные для лесничеств региональным ведомством автомобили УАЗ нецелевой тратой бюджетных средств.
Однако Арбитражный суд города Москвы не обнаружил нарушений в деятельности Главного управления лесного хозяйства Омской области, посчитав закупку автомобилей правомерной, уточнил начальник ведомства Сергей Максимов.