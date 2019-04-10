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Posted 10 апреля 2019, 10:35

Published 10 апреля 2019, 10:35

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

За количеством выбросов в омском аэропорту будут следить в минприроды

За количеством выбросов в омском аэропорту будут следить в минприроды

10 апреля 2019, 10:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Соответствующий документ подписали министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов и исполняющий обязанности гендиректора аэропорта Александр Маркелов вчера, 9 апреля.

В региональном министерстве природы отметили, что соглашение стало 19-м. Главной его задачей до сих пор остается контроль и снижение загрязненности атмосферного воздуха в Омске.

Благодаря соглашению на территории омского аэропорта специалисты минприроды смогут отслеживать, какие мероприятия проводятся для снижения уровня выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Илья Лобов отметил, что Омск является одним из нескольких городов, где аэропорты находятся в самом «сердце», поэтому заключение этого экологического соглашения стало важным и своевременным.

«Для нас актуально подписание экологического соглашения и актуально, что в периоды неблагоприятных метеорологических условий предприятия, в том числе федерального уровня, находят возможность сотрудничества с региональным министерством», - подчеркнул Лобов.

В ведомстве также заверили, что проводимые омским аэропортом мероприятия войдут в региональную программу по снижению воздействия на атмосферный воздух города.

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