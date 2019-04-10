За количеством выбросов в омском аэропорту будут следить в минприроды

Posted 10 апреля 2019, 10:35
Published 10 апреля 2019, 10:35
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
В региональном министерстве природы отметили, что соглашение стало 19-м. Главной его задачей до сих пор остается контроль и снижение загрязненности атмосферного воздуха в Омске.
Благодаря соглашению на территории омского аэропорта специалисты минприроды смогут отслеживать, какие мероприятия проводятся для снижения уровня выбросов в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
Илья Лобов отметил, что Омск является одним из нескольких городов, где аэропорты находятся в самом «сердце», поэтому заключение этого экологического соглашения стало важным и своевременным.
«Для нас актуально подписание экологического соглашения и актуально, что в периоды неблагоприятных метеорологических условий предприятия, в том числе федерального уровня, находят возможность сотрудничества с региональным министерством», - подчеркнул Лобов.
В ведомстве также заверили, что проводимые омским аэропортом мероприятия войдут в региональную программу по снижению воздействия на атмосферный воздух города.