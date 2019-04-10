В Омске подземные переходы приводят в порядок после зимы

Следующим этапом, по словам Зурнаджан, станет помывка стен подземных переходов. Работы будут проводиться в ночное время, чтобы обеспечить пешеходам безопасность и не доставить больших неудобств. Для помывки уже приобретены специальные моющие средства. После помывки стены, потолки, урны, поручни и двери во всех 20 переходах покроют новым слоем краски.