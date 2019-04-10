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Posted 10 апреля 2019, 12:01

Published 10 апреля 2019, 12:01

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске подземные переходы приводят в порядок после зимы

В Омске подземные переходы приводят в порядок после зимы

10 апреля 2019, 12:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В мэрии рассказали, что 20 подземных переходов в центре Омска очищают от грязи и готовят к дальнейшей обработке.

Директор бюджетного учреждения Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан рассказала, что в шести подземных переходах с навесами над ступеньками уже промыли восемь навесов. Также от грязи очистили купол подземного перехода на пересечении улиц Гагарина — Щербанева.

«Сейчас завершаем работу по помывке парапетов, после чего сразу же приступим к их покраске», — заверила директор предприятия.

Следующим этапом, по словам Зурнаджан, станет помывка стен подземных переходов. Работы будут проводиться в ночное время, чтобы обеспечить пешеходам безопасность и не доставить больших неудобств. Для помывки уже приобретены специальные моющие средства. После помывки стены, потолки, урны, поручни и двери во всех 20 переходах покроют новым слоем краски.

Кроме этого, планируется восстановить облицовочную плитку на ступенях и стенах. В первую очередь это сделают у остановок «Маяковский» и «Парк Победы».

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