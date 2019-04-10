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Posted 10 апреля 2019, 11:38

Published 10 апреля 2019, 11:38

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Саратовские депутаты назвали Омск «деградирующим» из-за платных справок

Саратовские депутаты назвали Омск «деградирующим» из-за платных справок

10 апреля 2019, 11:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Власти возмутились ценой справок из мэрии и призвали не равняться на Омск, где их сделали платными в этом году, пишет «Версия Саратов».

Идею разрешить администрации платно выдавать справки об информации о градостроительной деятельности обсудили сегодня на комиссии по градостроительству и ЖКХ в мэрии Саратова.

На данный момент, по словам чиновников, в мэрии оказывают 17 бесплатных муниципальных услуг. Некоторые из них, по плану оздоровления муниципальных финансов, можно сделать платными.

«Максимальная разрешенная стоимость услуги — 1000 рублей. В Балаково услуги по предоставлению информации выдают за плату с 26 августа 2011 года. Там для юридических лиц справка стоит 100 рублей, для физических — 500 рублей. В Омске к такому же решению пришли 28 января 2019 года. Такая же картина в Краснодаре с 2018 года», — цитирует издание главу комитета по градостроительству и архитектуре Виталия Желанова.

По его словам, в день комитет выдает около 15 справок, за которыми обращаются, в большинстве случаев, юридические лица. Если же такие справки станут платными, то бюджет пополнится на 3-4 млн рублей.

Однако самовыдвиженец Виктор Марков не согласен с тем, чтобы делать стоимость такого документа максимально разрешенной и равняться на другие города.

«Почему мы говорим о 1000 рублей, о максимальной сумме? У нас что, самое богатое население? Омск, Балаково. Балаково что, наш маяк? И Омск тоже довольно деградирующий город», — подчеркнул Марков.

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