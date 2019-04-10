Саратовские депутаты назвали Омск «деградирующим» из-за платных справок

«Максимальная разрешенная стоимость услуги — 1000 рублей. В Балаково услуги по предоставлению информации выдают за плату с 26 августа 2011 года. Там для юридических лиц справка стоит 100 рублей, для физических — 500 рублей. В Омске к такому же решению пришли 28 января 2019 года. Такая же картина в Краснодаре с 2018 года», — цитирует издание главу комитета по градостроительству и архитектуре Виталия Желанова.